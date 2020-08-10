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Школьники

В школах России появится должность "учителя-наставника"

© Sputnik / Кирилл Брага
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Также появится еще одна интересная квалификация — "учитель-методист". Отмечается, что эти нововведения создадут условия для непрерывного профессионального развития российских педагогов.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В российских школах появятся новые квалификационные категории. Так, к примеру, в сентябре 2021 года планируется внедрить такие должности, как "учитель-методист" и "учитель-наставник". 

Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Российской газете".

"Ключевая задача, которую нужно решать срочно, — нам нужно навести порядок в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей", — заявил Кравцов.

Он отметил, что к концу 2021-го планируется выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников.

Иными словами, программу образования, оценочные процедуры повышения квалификации учителей унифицируют.

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Никаких больше перемен: новые правила для школьников России

Это, как подчеркнул министр, "создаст условия для непрерывного профессионального развития педагогов", что, в свою очередь, повысит престижность профессии учителя.

Как следствие, это положительно скажется на качестве российского образования.

Отметим, что в РФ активно разрабатываются меры, направленные на повышение профессионализма педагогов и защиту их репутации в случае щепетильных ситуаций.

Так, к примеру, Общероссийский профсоюз педагогов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей. Новый законопроект предусматривает, что за каждую грубость ребенка родители детей будут платит до 3 тысяч рублей.

Теги:
Образование, преподаватель, учителя, школа, Россия



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