В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Сообщается о возникшем в результате столкновения пожаре.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На северо-востоке Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал STV News.

Авария произошла из-за наводнения, вызванного ночными ливнями. Состав упал с насыпи в районе города Стоунхейвен.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала ЧП:

"Это чрезвычайно серьезный инцидент. Я получила предварительную информацию от железнодорожников и представителей экстренных служб, меня продолжают держать в курсе дела. Все мои мысли с участниками аварии", - написала министр в Twitter.

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Сообщается о возникшем в результате столкновения пожаре. По меньшей мере один человек погиб.