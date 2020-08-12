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Архивное фото обуви на рельсах

В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов

© Sputnik / Алексей Филиппов
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На месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Сообщается о возникшем в результате столкновения пожаре.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На северо-востоке Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал STV News.

Авария произошла из-за наводнения, вызванного ночными ливнями. Состав упал с насыпи в районе города Стоунхейвен.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала ЧП:

"Это чрезвычайно серьезный инцидент. Я получила предварительную информацию от железнодорожников и представителей экстренных служб, меня продолжают держать в курсе дела. Все мои мысли с участниками аварии", - написала министр в Twitter.

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Сообщается о возникшем в результате столкновения пожаре. По меньшей мере один человек погиб.

Теги:
авария, ЧП, рельсы, Поезд, пассажиры, Шотландия



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