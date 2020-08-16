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Президент США Дональд Трамп

Скончался младший брат Дональда Трампа

© REUTERS / ALEXANDER DRAGO
В мире
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Sputnik Узбекистан
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Причина смерти Роберта Трампа не уточняется. Однако известно, что последние месяцы брат американского лидера тяжело болел.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Скончался младший брат президента США - Роберт Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома. Известно, что он скончался ночью 15 августа на 72-м году жизни.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - сказал глава США.

Причина смерти Роберта Трампа не уточняется. Однако известно, что последние месяцы брат американского лидера тяжело болел. Телекомпания NBC сообщала о его госпитализации в больницу Нью-Йорка в связи с ухудшением состояния. Президент США навещал брата в госпитале 14 августа. Подробностей встречи и информации о самочувствии Роберта Трампа не поступало.

Роберт Трамп родился в 1948 году и был младшим ребенком в семье. Он окончил Бостонский университет.

В 1980-х Роберт и Дональд Трамп начали заниматься бизнесом. Роберт руководил казино в Атлантик-Сити, позже управлял недвижимостью Trump Organization за пределами Манхэттена. Был активным участником благотворительной организации в Верхнем Ист-Сайде.

С 1984-го по 2007-й состоял в браке с Блейн Трамп. В марте 2020-го женился Энн Мари Паллан.

Теги:
Америка, США, Дональд Трамп



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