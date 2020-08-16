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Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева

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По сообщению СМИ, предварительная причина смерти - остановка сердца. Молодому человеку было всего 29 лет.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Ночью в Лондоне скончался внук Елбасы Айсултан Назарбаев, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Zakon.kz.

По сообщению СМИ, предварительная причина смерти - остановка сердца. Молодому человеку было 29 лет.

Напомним, в феврале 2020 года внук Назарбаева сообщил в своем аккаунте в Facebook о том, что он попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность. Также внук Елбасы опубликовал ряд неоднозначных постов, в которых обвинял власти Казахстана в коррупции и рассказывал о давлении со стороны членов своей семьи.

Внук Назарбаева высказался о вопросах коррупции в Казахстане >>

В ответ на это министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сообщил, что Айсултан сейчас находится в непростой жизненной ситуации, он проходит лечение от наркозависимости, поэтому обсуждать, цитировать и ссылаться на его скандальные публикации попросту неэтично.

Также министр рассказал, что Айсултан долгое время находился под влиянием психоактивных веществ.

Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев, внуки президента



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