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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова ответила на призыв Макрона поддержать протестующих в Беларуси

МИД РФ
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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (26)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200817/14786655/Zakharova-otvetila-na-prizyv-Makrona-podderzhat-protestuyuschikh-v-Belarusi.html

Официальный представитель МИД России назвала слова президента Франции лицемерием, напомнив о многодневных акциях протеста "желтых жилетов" в Париже.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Французский лидер разместил в Twitter призыв к Европейскому союзу "продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета". Комментарий главы европейского государства не остался без внимания в Москве. 

Мария Захарова дала свою оценку этим заявлениям, напомнив о протестах "желтых жилетов" во Франции.

"Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" – написала Захарова в Facebook.

Она также добавила, что это "лицемерие как оно есть".

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране. Согласно данным Центризбиркома Беларуси, победу на них с поддержкой в 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Накануне, 16 августа, в стране прошли самые масштабные акции протеста в современной истории Беларуси. 

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (26)



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