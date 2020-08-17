Захарова ответила на призыв Макрона поддержать протестующих в Беларуси

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Французский лидер разместил в Twitter призыв к Европейскому союзу "продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета". Комментарий главы европейского государства не остался без внимания в Москве.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Мария Захарова дала свою оценку этим заявлениям, напомнив о протестах "желтых жилетов" во Франции.

"Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" – написала Захарова в Facebook.

Она также добавила, что это "лицемерие как оно есть".

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране. Согласно данным Центризбиркома Беларуси, победу на них с поддержкой в 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Накануне, 16 августа, в стране прошли самые масштабные акции протеста в современной истории Беларуси.