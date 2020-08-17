В России запретили движение АУЕ* — что это и при чем тут молодежь

Как заявили в Генпрокуратуре, молодежная субкультура АУЕ* — "хорошо структурированная и управляемая организация", активно вербовавшая подростков с неустойчивой психикой.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В России популярное молодежное движение АУЕ* признали экстремистской организацией.

Соответствующее решение вынес Верховный суд РФ. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 17 августа.

АУЕ* расшифровывается как "Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство".

Верховный суд России признал "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией.



Влюбленные в тюремную романтику наконец получат возможность стать ближе к своим идеалам pic.twitter.com/kQME65FKoI — Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 17, 2020

Представители этой криминальной субкультуры активно вовлекали подростков, "чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", заявили в Генпрокуратуре РФ.

Члены АУЕ* активно насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, склоняют их к криминальной деятельности. Впрочем, во многих регионах России данному явлению долго не могли дать однозначное определение.

Власти некоторых регионов отрицали существование данной молодежной субкультуры, отмечая, что никакого "АУЕ"* не существует, есть лишь криминальная романтика.

Однако в ряде регионов вели активную работу по контролю за приобщением подростков к АУЕ*.

Стоит отметить, что деятельность представителей субкультуры уже давно перешла в виртуальную плоскость, где проще завербовать большее число подростков.

Много последователей данной организации можно встретить в популярных соцсетях, и интерес к ней стремительно растет.

Сейчас в российском интернет-пространстве насчитывается по меньшей мере 39 тысяч групп АУЕ* с аудиторией в 6,5 миллиона пользователей.

В Генпрокуратуре добавили, что запрет подобной деструктивной субкультуры поможет эффективнее защищать интересы молодого поколения и "способствовать оздоровлению общества".

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.