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В России запретили движение АУЕ* — что это и при чем тут молодежь

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Как заявили в Генпрокуратуре, молодежная субкультура АУЕ* — "хорошо структурированная и управляемая организация", активно вербовавшая подростков с неустойчивой психикой.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В России популярное молодежное движение АУЕ* признали экстремистской организацией.

Соответствующее решение вынес Верховный суд РФ. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 17 августа.

АУЕ* расшифровывается как "Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство". 

Представители этой криминальной субкультуры активно вовлекали подростков, "чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", заявили в Генпрокуратуре РФ. 

Члены АУЕ* активно насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, склоняют их к криминальной деятельности. Впрочем, во многих регионах России данному явлению долго не могли дать однозначное определение.

Власти некоторых регионов отрицали существование данной молодежной субкультуры, отмечая, что никакого "АУЕ"* не существует, есть лишь криминальная романтика.

Однако в ряде регионов вели активную работу по контролю за приобщением подростков к АУЕ*.

Стоит отметить, что деятельность представителей субкультуры уже давно перешла в виртуальную плоскость, где проще завербовать большее число подростков.

Много последователей данной организации можно встретить в популярных соцсетях, и интерес к ней стремительно растет.

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Сейчас в российском интернет-пространстве насчитывается по меньшей мере 39 тысяч групп АУЕ* с аудиторией в 6,5 миллиона пользователей. 

В Генпрокуратуре добавили, что запрет подобной деструктивной субкультуры поможет эффективнее защищать интересы молодого поколения и "способствовать оздоровлению общества".

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Теги:
соцсети, запрет, Россия, экстремизм, борьба с экстремизмом



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