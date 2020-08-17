Лукашенко объяснил, что нужно сделать для проведения новых выборов

"Под давлением президент не должен принимать решение", – высказался Лукашенко, на что один из рабочих призвал его найти компромисс, который бы всех устроил.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей и в ходе встречи с рабочими рассказал, в каком случае возможны новые выборы, сообщает Sputnik Беларусь.

Митинг сторонников Лукашенко и акция протеста – хроника событий в Минске >>

"Под давлением президент не должен принимать решение", – высказался Лукашенко, на что один из рабочих ему ответил: "Президент должен найти компромисс, который бы всех устроил".

"Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме – потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме – и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти".

Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте - кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Представители оппозиции и многие граждане не согласны с итогами голосования — по стране проходят многотысячные акции протеста.