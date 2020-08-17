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Лукашенко объяснил, что нужно сделать для проведения новых выборов

БелТА
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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (28)
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Sputnik Узбекистан
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"Под давлением президент не должен принимать решение", – высказался Лукашенко, на что один из рабочих призвал его найти компромисс, который бы всех устроил.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей и в ходе встречи с рабочими рассказал, в каком случае возможны новые выборы, сообщает Sputnik Беларусь.

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"Под давлением президент не должен принимать решение", – высказался Лукашенко, на что один из рабочих ему ответил: "Президент должен найти компромисс, который бы всех устроил".

"Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме – потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме – и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти".

 

Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте - кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Представители оппозиции и многие граждане не согласны с итогами голосования — по стране проходят многотысячные акции протеста.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (28)
Теги:
конституция, протесты, Александр Лукашенко, Беларусь



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