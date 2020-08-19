Билет в никуда: в Германии запустили необычные морские круизы

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Германии одна из туристических компаний представила морские круизы, у которых нет пункта назначения, сообщается на сайте.

"В описании путевки указано только место отправления – Гамбург или Киль, однако остановки неизвестны", - говорится в информации.

Билеты на такой круиз можно купить от 549 евро.

Таким образом туроператоры надеются поддержать отрасль круизов и предоставить желающим возможность попутешествовать после режима самоизоляции.

Бесплатное путешествие: Qatar Airways раздаст авиабилеты медикам со всего мира >>

На кораблях действуют правила безопасности: в закрытых помещениях все ходят в масках, а на входах в рестораны посетителям измеряют температуру. На борту можно посетить развлекательные мероприятия, в том числе концерты и спектакли. Также путешественникам доступны трансляции в каютах.