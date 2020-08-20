Утечка воздуха на МКС: есть ли угроза для экипажа - ответ НАСА

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Возросший в последнее время уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, но требует выявления источника утечки и возможного ремонта, предварительные результаты появятся на следующей неделе, сообщило НАСА.

"Уровень (утечек) немного возрос, поэтому специалисты работают над планом по определению его источника, изоляции и возможного ремонта. Утечка пока находится в допустимых рамках и не представляет немедленной угрозы экипажу Космической станции", - говорится в сообщении.

В Американском космическом ведомстве напомнили, что изменения, незначительное превышение уровня утечки воздуха на МКС было выявлено в ноябре 2019 года.

"Из-за ежедневной работы станции, в том числе проведения выходов в открытый космос, прибытия и отбытия кораблей требовалось время для сбора достаточного объема данных для измерения показателей утечки", - пояснили в НАСА.

По информации американского ведомства, для выявления источника утечки в предстоящие дни на станции будут задраены люки всех отсеков, чтобы специалисты "внимательно отследили уровень давления воздуха в каждом отсеке". Единственный американец на борту МКС, астронавт НАСА Крис Кэссиди с пятницы по воскресенье будет находиться в российском модуле "Звезда".

Специалисты рассчитывают получить предварительные данные для дальнейшего анализа к концу следующей недели.