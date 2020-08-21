14:00 21 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ын на церемонии возложения венков в мавзолее Хо Ши Мина в Ханое, Вьетнам

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

© AP Photo / Jorge Silva
В мире
Получить короткую ссылку
6120
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200821/14815351/Kim-Chen-Yn-peredal-chast-polnomochiy-svoey-sestre.html

Такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает агентство "Рёнхап".

По информации источников, такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".

"Занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула", - говорится в информации.

Напомним, что по словам местных СМИ, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в КНДР, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.

Теги:
политика, Политик, Северная Корея, Ким Чен Ын



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
60 лет назад Белка и Стрелка совершили полет в космос — фотохроника
США поставили ультиматум РФ из-за отказа от санкций в отношении Ирана — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться