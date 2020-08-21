Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает агентство "Рёнхап".

По информации источников, такое делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, и снять с него часть вины в случае "провала его политики".

"Занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула", - говорится в информации.

Напомним, что по словам местных СМИ, сестра Ким Чен Ына является "лидером номер два" в КНДР, однако нынешний руководитель пока еще не выбрал себе преемника.