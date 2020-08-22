Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: трое погибших и обрушения

Губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в социальных сетях, что семьи погибших при взрыве получат по 1 миллиону рублей.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок, сообщает РИА Новости.

Известно, что произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.

МЧС РФ Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле

Губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в социальных сетях, что семьи погибших при взрыве получат по 1 миллиону рублей.

"Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей", - написал глава региона.

По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, с ними работает группа психологов.