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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: трое погибших и обрушения

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: трое погибших и обрушения

МЧС РФ
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Губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в социальных сетях, что семьи погибших при взрыве получат по 1 миллиону рублей.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок, сообщает РИА Новости.

Известно, что произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: трое погибших и обрушения
МЧС РФ
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле

Губернатор региона Дмитрий Миронов в своих аккаунтах в социальных сетях, что семьи погибших при взрыве получат по 1 миллиону рублей.

"Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей", - написал глава региона.

По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, с ними работает группа психологов.

Теги:
проишествие, погибшие, жилой дом, дом, Взрыв, взрыв, Россия, Россия, Ярославль



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