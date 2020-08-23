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В России создали пропускную систему, контролирующую распространение COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
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Интеллектуальное оборудование предусмотрено для контроля и пропуска людей на проходных. Как оно будет работать — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В России готовится к выпуску уникальный "антиковидный" тепловизор, который способен распознавать лица и самостоятельно принимать решение, пропускать человека дальше или нет. 

"На основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с COVID-19, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе".

Отмечается, что новая система позволит значительно повысить уровень безопасности в местах скопления людей. Это станет возможным за счет высокой дальности действия оборудования.

© Sputnik / AFK Sistema
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Как это будет работать: сотрудника заранее занесут в специальную базу, при прикладывании пропуска человека к считывателю робот будет идентифицировать его по различным параметрам (в том числе распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской). 

После этого система примет решение, пропускать и выпускать человека или же нет.

Разработчики подчеркнули, что человеческий фактор при принятии решения будет сведен к минимуму.

Новой технологии дали название "Зоркий". Именно под этим брендом в 1948-1960 годах на Красногорском заводе имени С. А. Зверева выпускались малоформатные дальномерные фотоаппараты.

В дальнейшем интеллектуальную систему планируют интегрировать с технологией контроля и управлением доступа к объекту.

Теги:
технологии, пандемия, коронавирус, Россия



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