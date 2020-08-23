Казахстан приостановил закупки фавипиравира для лечения COVID-19

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Минздрав Казахстана приостановил закупки лекарства "Фавипиравир", который широко применяется в лечении COVID-19.
В ведомстве сообщили о необходимости внесения изменений в действующее законодательство республики в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии коронавирусной терапии
"В этой связи единый дистрибьютор приостанавливает закупки данного препарата до окончания клинических исследований", — заявили в Минздраве.
В начале июля фавипиравиром в Казахстане планировали лечить тяжелых больных коронавирусом.
Данный препарат разработали в Японии и одобрили для лечения гриппа еще в 2014 году. Он выпускается под различными торговыми названиями: "Авиган", "Арепливир" или "Фавилавир".
В России он продается под названием "Авифавир". Его утвердили еще в конце мая. Тогда исследования показали, что пациенты с легкой формой COVID-19, которым было назначено это лекарство, выздоравливали в два раза быстрее.
У большинства заболевших уже на третий день стабилизировалась температура, а на пятый — тест на COVID-19 показывал отрицательный результат.
В Казахстане между тем исключили из протокола лечения больных коронавирусом еще несколько препаратов — лопинавир/ритонавир и гидроксихлорохин, передает Sputnik Казахстан.
Причина следующая — результаты клинических исследований не подтвердили их эффективность, о чем также заявили в ВОЗ.
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В организации отметили, что использование данных лекарств привело к незначительному снижению смертности среди пациентов с COVID-19 либо вообще не показало никаких изменений.
По последним данным, в Казахстане выявлено свыше 104,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, жертвами пандемии встали 1,5 тысячи человек, выздоровели — более 91 тысячи.