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Астероид в космосе на фоне земли. Иллюстративное фото

К Земле приближается потенциально опасный астероид — NASA

NASA
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200824/14828182/K-Zemle-priblizhaetsya-potentsialno-opasnyy-asteroid--NASA.html

Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 1:240, или 0,41 процента.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ученые NASA заявили, что к Земле движется потенциально опасный астероид 2018VP1, который пролетит максимально близко к нашей планете 2 ноября. 

Космическое явление - суперлуние
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В этот день расстояние от небесного тела до Земли, по прогнозам специалистов, составит 384 тысячи километров (примерно столько же от Земли до Луны)

При этом вероятность того, что астероид войдет в атмосферу нашей планеты, составляет один шанс из 240, или 0,41%.

Тем не менее астероид отнесли к потенциально опасным. 

Его открыли 3 ноября 2018 года в Паломарской обсерватории (Калифорния, США).

Теги:
Земля, планета, Космос, астероид



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