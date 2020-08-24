К Земле приближается потенциально опасный астероид — NASA

Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 1:240, или 0,41 процента.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ученые NASA заявили, что к Земле движется потенциально опасный астероид 2018VP1, который пролетит максимально близко к нашей планете 2 ноября.

В этот день расстояние от небесного тела до Земли, по прогнозам специалистов, составит 384 тысячи километров (примерно столько же от Земли до Луны)

При этом вероятность того, что астероид войдет в атмосферу нашей планеты, составляет один шанс из 240, или 0,41%.

Тем не менее астероид отнесли к потенциально опасным.

Его открыли 3 ноября 2018 года в Паломарской обсерватории (Калифорния, США).