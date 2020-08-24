На полигоне "Фориш" состоялась церемония открытия "АрМИ-2020"

Помимо представителей Узбекистана, в этот раз в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" приняли участие специалисты из Таджикистана, Палестины, России, Беларуси и Вьетнама.

Горный полигон "Фориш" Центрального военного округа Министерства обороны Узбекистана принимает у себя участников конкурса "Военно-медицинская эстафета" VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".

Помимо представителей Узбекистана, в этот раз в соревнованиях участвуют специалисты из Таджикистана, Палестины, Российской Федерации, Беларуси и Вьетнама.

С каждым годом растет не только престиж эстафеты, но и укрепляется профессионализм ее участников. Данный конкурс становится не только полигоном для обмена опытом, повышения квалификации военно-медицинского персонала, но и вносит значительный вклад в пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих.

Вечером 24 августа на полигоне "Фориш" состоялась церемония торжественного открытия конкурса "Военно-медицинская эстафета".

В мероприятии приняли участие должностные лица Министерства обороны Узбекистана, команды государств-участников конкурса, а также сенаторы, члены Общественного совета при Минобороны, ветераны вооруженных сил, члены государственных, общественных объединений и организаций, молодого поколения, средств массовой информации и блогеры.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Заместитель министра обороны Республики Узбекистан, полковник Хамдам Каршиев

Вступительную речь произнес замминистра обороны Узбекистана полковник Хамдам Каршиев. Он поздравил всех участников конкурса "Военно-медицинская эстафета" и пожелал им огромных успехов в соревнованиях.

После представитель Министерства обороны Российской Федерации полковник медицинской службы Владимир Викторович Лютов, а также военные других команд поздравили всех с участием в данных престижных соревнованиях и выразили свою благодарность хозяевам за предоставленные условия.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Открытие "Военно-медицинской эстафеты" в рамках Армейских международных игр-2020

VI Армейские международные игры "АрМИ-2020" пройдут с 23 августа по 5 сентября в пяти странах: России, Азербайджане, Армении, Беларуси и Узбекистане. За этот период более 160 команд из 30 стран мира, в том числе тысячи мастеров своего дела, лучшие военные специалисты сразятся за победу в более чем 30 соревнованиях.

Церемония продолжилась показательным выступлением Центрального военного оркестра Минобороны и концертными номерами в исполнении известных творческих коллективов и артистов эстрады.

В этом году в Узбекистане проходят два конкурса Армейских международных игр: "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль". В Азербайджане, Армении и Беларуси проводятся по одному конкурсу, а все остальные проходят на территории Российской Федерации.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Открытие "Военно-медицинской эстафеты" в рамках Армейских международных игр-2020

Для участия в "АрМИ-2020" были приглашены команды из 90 государств, в том числе из стран-членов НАТО. Однако из-за пандемии коронавируса в мире многие не смогли прибыть на соревнования.

Следует отметить, что в этом году дебютировали в армейских соревнованиях команды из Саудовской Аравии, Йемена и Палестины.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Концерт в честь старта военно-медицинской эстафеты на "АрМИ-2020"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Флаги стран-участниц военно-медицинской эстафете на "АрМИ-2020"