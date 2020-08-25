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В России предложили перенести начало учебного года

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Узбекистан
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По словам депутата ЛДПР, это поможет не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19 в России.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года до начала октября, сообщает РИА Новости.

"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.

Стала известна возможная дата начала учебного года в школах >>

Напомним, сегодня стало известно, что в Узбекистане в качестве эксперимента начнут открыть школы в "зеленых" зонах с 7 сентября, а с 14 сентября - школы во всех регионах.

Теги:
учебный год, учеба, Россия, Россия



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