Самая богатая семья России по версии Forbes

Ротенберги уже возглавляли рейтинг самых богатых семей России в 2014 году и спустя шесть лет вновь вернулись на первое место.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Семья Ротенберг возглавила рейтинг самых богатых семей России, сообщает Forbes.

"Состояние клана Ротенбергов за год увеличилось на 270 миллионов долларов - до 5,45 миллиардов", - говорится в публикации.

Примечательно, что Ротенберги уже возглавляли рейтинг самых богатых семей России в 2014 году и спустя шесть лет вновь вернулись на первое место.

На втором месте в списке расположилась семья Гурьевых с доходом в 5,1 миллиарда долларов. Главный член семьи — Андрей Гурьев, бенефициар семейного траста, заместитель председателя совета директоров производителя удобрений "Фосагро".

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Третьей стала семья Гуцериевых, которая управляет группой "Сафмар" и ранее в течение пяти лет занимала первую строчку. За год она потеряла 2,45 миллиарда долларов, и на данный момент ее стоимость оценивается в 3,2 миллиарда. В первой пятерке также Шаймиевы (2,85 миллиарда долларов) и Евтушенковы (2,3 миллиарда).

За год совокупное состояние богатейших семей России увеличилось на 1,1 миллиарда долларов, но нижняя планка вхождения в десятку упала с 1,16 миллиарда до 1,1 миллиарда долларов.