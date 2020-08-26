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Генеральный директор Amazon Джефф Безос

Состояние основателя Amazon достигло $200 млрд — он установил мировой рекорд

© AP Photo / Ted S. Warren
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200826/14843971/Sostoyanie-osnovatelya-Amazon-dostiglo-200-mlrd--on-ustanovil-mirovoy-rekord.html

С начала пандемии акции компании резко выросли в цене, что помогло Безосу значительно приумножить свой капитал.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Согласно рейтингу Forbes Real-Time, накануне состояние основателя Amazon Джеффа Безоса побило новый рекорд. Во время торгов оно достигло отметки в $200 млрд. Однако к закрытию мероприятия его финансы снизились до уровня $199,7 млрд. Об этом сообщают в российском издании Forbes.

Известно, что создатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии ценные бумаги подорожали больше чем на 55%, в результате чего состояние Безоса за год выросло почти на $86 млрд. 
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
AP Photo / John Locher
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Отмечается, что богатейший человек мира мог и прежде сколотить состояние в $200 млрд, но ему помешал развод с женой Маккензи Скотт, который стал самым дорогим в истории.

После 25 лет совместной жизни он отдал бывшей супруге часть своей доли в Amazon, что составляет 4% акций. Теперь ее финансовое положение оценивается в $63,4 млрд. Скотт дала "Клятву дарения" и пожертвовала 116 некоммерческим организациям около $1,7 млрд. 

 

Теги:
доллары, акции, финансы, Amazon, Миллиардер



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