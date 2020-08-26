Рахмон избран кандидатом в президенты от Федерации профсоюзов

Действующий президент Таджикистана избран кандидатом на выборы главы государства от Федерации независимых профсоюзов республики.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Эмомали Рахмон избран кандидатом на пост главы Таджикистана от Федерации независимых профсоюзов республики, сообщает Sputnik Таджикистан.

В Душанбе прошел XXII съезд Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, на котором действующий лидер страны Эмомали Рахмон был единогласно избран кандидатом в президенты Республики Таджикистан.

Также на съезде Файзизода Исмоил Назри был избран председателем Федерации независимых профсоюзов, а Назарзода Нигора Нурахмад - его заместителем.

Делегаты Форума одобрили проект Устава и программу действий независимых профсоюзов Таджикистана на 2020-2027 годы, структуру, полномочия и состав ревизионной комиссии.

Напомним, 11 октября в Таджикистане пройдут выборы президента республики. Глава страны избирается сроком на 7 лет. Явка населения должна составить не менее 50% для признания результатов выборов действительными.

Эмомали Рахмон стал пятым кандидатом на пост главы государства. До этого свои кандидатуры выдвинули четыре претендента - от партии экономических реформ Таджикистана (ПЭРТ), Социалистической партии, Аграрной и Демократической партий Таджикистана.