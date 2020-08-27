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ООН присвоила Нурсултану Назарбаеву статус "чемпиона за мир"

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200827/14849377/OON-prisvoila-Nursultanu-Nazarbaevu-status-chempiona-za-mir.html

Экс-президент Казахстана удостоился данного статуса по инициативе исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассины Зербо.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. ООН наделила первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева особым статусом, передает Sputnik Казахстан.

Ему было присвоено звание "Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний".

О наделении новым статусом было объявлено накануне на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

Таким образом Назарбаеву выразили признательность за бесценный вклад Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира.

Отмечается, что "беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона — одного из крупнейших в мир — было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня". 

Теги:
статус, ООН, Казахстан, Нурсултан Назарбаев



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