ООН присвоила Нурсултану Назарбаеву статус "чемпиона за мир"

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. ООН наделила первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева особым статусом, передает Sputnik Казахстан.

Ему было присвоено звание "Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний".

О наделении новым статусом было объявлено накануне на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

Таким образом Назарбаеву выразили признательность за бесценный вклад Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира.

Отмечается, что "беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона — одного из крупнейших в мир — было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня".