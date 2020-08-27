Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа заблокировать приложение

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер уходит со своего поста после угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать приложение в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний документ.

"Кевин Майер покидает TikTok всего через несколько месяцев после того, как стал исполнительным директором", - говорится в сообщении.

К слову, Майер является исполнительным директором компании с мая 2020 года. Временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас.

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Отмечается, что Майер принял решение уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Администрация США обвиняет TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР. Владельцы приложения это отрицают.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что функционирование приложения TikTok прекратят в Штатах, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.