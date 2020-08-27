Илон Маск покажет устройство для чипирования людей в ближайшие дни

Предполагается, что главным элементом презентации станет демонстрация обезьяны, которая благодаря импланту будет "силой мысли" двигать курсор по экрану.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Через несколько дней Илон Маск покажет, как чипировать людей, сообщил он в своем Twitter.

"28 августа компания Neuralink, которой владеет бизнесмен, презентует впечатляющий проект – технологию, связывающую человеческий мозг с цифровым миром", - говорится в сообщении.

Ультратонкие "нити" с электродами будут считывать активность коры мозга и передавать эти данные на небольшое устройство, расположенное за ухом. Технология, утверждает предприниматель, поможет обрести подвижность парализованным людям.

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Предполагается, что главным элементом презентации станет демонстрация обезьяны, которая благодаря импланту будет "силой мысли" двигать курсор по экрану.