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Интервью Владимира Путина

Владимир Путин объявил о создании резерва силовиков для помощи Беларуси

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (38)
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Глава государства подчеркнул, что надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии. По его мнению, обстановка в республике сейчас выравнивается.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Российские силы не будут использоваться в Беларуси до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определенных границ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава государства сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике при необходимости.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии. По его мнению, обстановка в республике сейчас выравнивается.

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Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте - кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Представители оппозиции и многие граждане не согласны с итогами голосования — по стране проходят многотысячные акции протеста.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (38)
Теги:
интервью, Владимир Путин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Беларусь



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