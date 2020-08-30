Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41 процента.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Потенциально опасный астероид размером с многоэтажный дом приблизится к Земле в ближайшие дни, сообщает NASA.

"Сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября в 19:12 по московскому времени. Размеры небесного тела составляют от 22 до 49 метров", - говорится в сообщении.

Оно приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч километров — это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны. Скорость полета астероида составит около семи-восьми метров в секунду.

Однако, по информации NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41 процента.

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Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов" — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.