Народный артист СССР Владимир Андреев умер

Напомним, Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. После войны, во время которой учился и работал на заводе, окончил ГИТИС.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Народный артист СССР Владимир Андреев скончался в субботу, прощание, предположительно, состоится в среду, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем состоится в среду в его родном театре имени Ермоловой", - сказал Заславский.

Напомним, Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. После войны, во время которой учился и работал на заводе, окончил ГИТИС. Дебютировал на сцене Московского драмтеатра имени Ермоловой, где затем стал главным режиссером. Позднее работал на аналогичной должности в Государственном академическом Малом театре. После вернулся в Театр имени Ермоловой.

Артист также работал за рубежом и снимался в кино. Известен в том числе по ролям Володи Бугрова в "Битве в пути" и царя в "Сказке о царе Салтане". Андреев — лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель театральной премии "Золотая маска". Как профессор ГИТИСа заведовал в вузе кафедрой мастерства актера.