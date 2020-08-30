Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты Лукашенко и Путина в Москве пока нет.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились провести встречу в Москве, пишет RT.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", — говорится в сообщении.

По словам издания, главы государств условились провести встречу в ближайшие недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точной даты Лукашенко и Путина в Москве пока нет.

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Напомним, 24 августа президенты в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Беларуси, а также вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.