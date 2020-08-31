"Это сила": Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что только с помощью силы можно остановить беспорядки в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!", — написал Трамп.

Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.

Напомним, в десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста.

США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие >>

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.