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Граница Индии и Китая

Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения

© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
В мире
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Для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Минобороны Индии сообщило о новом столкновении с войсками Китая, информирует Times of India.

"В ночь с 29 на 30 августа войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в продолжение противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво", — говорится в публикации.

Для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.

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Напомним, две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название "линия Макмагона". Индия и правительство Далай-ламы признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

Теги:
столкновение, госграница, граница, границы, Китай, Китай, Индия



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