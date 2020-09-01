В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Так как процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке, сообщает РИА Новости.

Клиенты банков и МФО при соблюдении ряда условий могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства.

"Этим правом можно воспользоваться, если размер обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции", - говорится в информации.

Так как процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.

В период всей процедуры гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. Если все условия для внесудебного банкротства были выполнены, информацию о возбуждении процедуры многофункциональный центр в течение трех рабочих дней внесет в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Внесудебное банкротство будет длиться 6 месяцев, в данный период вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей. Кроме того, прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

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По завершении процедуры гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании его банкротом, а задолженность перед названными им кредиторами признается безнадежной.