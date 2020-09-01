Большинство россиян связывает образ успешного человека с мужчинами

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Как оказалось, в России образ успешного человека ассоциируется с мужчинами. Об этом стало известно в новом исследовании.

В опросе участвовало более 1 800 человек старше 14 лет из 46 российских регионов. Респондентам задавали вопросы об успешных современниках: 83% из названных оказались мужчинами и лишь 17% — женщины.

"Мужские ассоциации преобладают во всех сферах деятельности. Среди успешных бизнесменов оказалось 99% мужчин, в политике мужских имен — 96%, в цифровой экономике — 99%. Женщины чаще встречались в таких сферах, как шоу-бизнес (33%), блогосфера (32%), искусство (19%), журналистика (18%) и спорт (15%)", - говорится в сообщении.

Опрос проходил в мае-июне 2019 года при поддержке совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Google.