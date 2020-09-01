15:44 01 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

Большинство россиян связывает образ успешного человека с мужчинами

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200901/14882976/Bolshinstvo-rossiyan-svyazyvaet-obraz-uspeshnogo-cheloveka-s-muzhchinami.html

Среди успешных бизнесменов оказалось 99% мужчин, в политике мужских имен — 96%, в цифровой экономике — 99%.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Как оказалось, в России образ успешного человека ассоциируется с мужчинами. Об этом стало известно в новом исследовании.

В опросе участвовало более 1 800 человек старше 14 лет из 46 российских регионов. Респондентам задавали вопросы об успешных современниках: 83% из названных оказались мужчинами и лишь 17% — женщины.

"Мужские ассоциации преобладают во всех сферах деятельности. Среди успешных бизнесменов оказалось 99% мужчин, в политике мужских имен — 96%, в цифровой экономике — 99%. Женщины чаще встречались в таких сферах, как шоу-бизнес (33%), блогосфера (32%), искусство (19%), журналистика (18%) и спорт (15%)", - говорится в сообщении.

Опрос проходил в мае-июне 2019 года при поддержке совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Google.

Теги:
опрос, Бизнесмен, бизнес, женщина, мужчина, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться