15:44 01 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

Лавров сравнил нынешнюю ситуацию в мире со Второй мировой войной

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
6810
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14883733.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200901/14883776/Lavrov-sravnil-nyneshnyuyu-situatsiyu-so-Vtoroy-mirovoy-voynoy.html

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что хоть сегодняшние вызовы не такие кровопролитные, они все равно представляют опасность.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ на выступлении перед студентами МГИМО.

Не видят никаких краев: Лавров и Маас обсудили санкции США против Северного потока - 2
© Ruptly .
Не видят никаких краев — Лавров о санкционной политике США

По его словам, "сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная", какая была при войне, однако нынешние "риски не менее серьезны".

К современным вызовам Лавров отнес терроризм, наркопреступность, а также распространение оружия массового уничтожения.

Все эти факторы также представляют опасность и каждый год уносят огромное количество жизней, добавил министр.

"Сейчас, когда США разрушили практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями и когда США доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые, по сути дела, понижают порог ядерного оружия", — отметил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что сегодня, когда все упомянутые риски накладываются друг на друга, это "преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум".

Теги:
МИД РФ, МГИМО, Сергей Лавров, Вторая мировая война



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться