Лавров сравнил нынешнюю ситуацию в мире со Второй мировой войной

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что хоть сегодняшние вызовы не такие кровопролитные, они все равно представляют опасность.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Рисков в мире сейчас больше, чем даже во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ на выступлении перед студентами МГИМО.

По его словам, "сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная", какая была при войне, однако нынешние "риски не менее серьезны".

К современным вызовам Лавров отнес терроризм, наркопреступность, а также распространение оружия массового уничтожения.

Все эти факторы также представляют опасность и каждый год уносят огромное количество жизней, добавил министр.

"Сейчас, когда США разрушили практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями и когда США доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые, по сути дела, понижают порог ядерного оружия", — отметил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что сегодня, когда все упомянутые риски накладываются друг на друга, это "преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум".