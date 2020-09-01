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Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

© REUTERS / Steve Nesius
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200901/14884102/Ilon-Mask-voshel-v-troyku-bogateyshikh-lyudey-mira.html

Илон Маск (111,3 миллиарда долларов) обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга с состоянием в 110,5 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Илон Маск занял третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg.

Состояние Илона Маска превысило 111,3 миллиардов долларов. Примечательно, что он обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга, чье состояние 110,5 миллиардов долларов (он расположился на четвертом месте).

Вторую позицию занял основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со 125 миллиардами долларов, а первое место снова получил основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 200 миллиардов долларов.

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Напомним, ранее Илон Маск поделился успехом в создании мозгового чипа в ходе пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink.

По его словам, чип полностью сольется с костью черепа, будучи невидимым снаружи, и сможет работать целый день без подзарядки.

Теги:
самые богатые, богатые, деньги, рейтинг, Илон Маск



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