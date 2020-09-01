Число случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Всего по состоянию на 1 сентября в России зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения COVID-19 во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В России за сутки выявили 4 729 случаев коронавирусной инфекции, при этом общее число зафиксированных в стране случаев - 1 000 048, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Всего по состоянию на 1 сентября в России зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения COVID-19 во всех регионах страны. Из них 815 705 человек выздоровели, еще 17 299 пациентов скончались", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что в России в настоящее время проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Первыми вакцинацию пройдут врачи.