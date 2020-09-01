В России вынесли приговор за фото пособника нацистов на сайте "Бессмертный полк"

Юношу признали виновным по статье "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы".

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Пермский краевой суд вынес приговор в отношении 19-летнего молодого человека, который опубликовал фото изменника родины генерала Андрея Власова во время онлайн-акции "Бессмертный полк".

Юношу приговорили к 200 часам обязательных работ в свободное от учебы и основной работы время, сообщает РИА Новости. Также конфисковали технику, с которой была размещена публикация.

Отмечается, что молодой человек знал, кто такой Власов, и умышленно опубликовал его фотографию на сайте движения, приуроченного к годовщине Великой Победы.

При этом юноша был волонтером и его знакомые характеризовали его положительно.

По данным следствия, пермяк объяснил свой поступок тем, что пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".

Опубликованы кадры допроса лиц, пытавшихся осквернить акцию "Бессмертный полк" >>

По словам молодого человека, наказание он считает достаточным.

"Нужно думать, что делаешь, и проверять всю информацию", — заявим он журналистам после заседания.

Андрей Власов — советский военачальник, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацисткой Германии.

Командующий РОА бывший советский генерал-лейтенант Андрей Власов и гауляйтер Вены, экс-глава гитлерюгенда Бальдур фон Ширах. Лето 1943 г. Вторая мировая. pic.twitter.com/XOhbWSGTXn — Константин Таскин (@TaskinKS) February 24, 2020

Решением суда он был признан изменником родины и казнен.