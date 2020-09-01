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В России вынесли приговор за фото пособника нацистов на сайте "Бессмертный полк"

© Sputnik / Артур Лебедев
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Юношу признали виновным по статье "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы".

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Пермский краевой суд вынес приговор в отношении 19-летнего молодого человека, который опубликовал фото изменника родины генерала Андрея Власова во время онлайн-акции "Бессмертный полк".

Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Юношу приговорили к 200 часам обязательных работ в свободное от учебы и основной работы время, сообщает РИА Новости. Также конфисковали технику, с которой была размещена публикация.

Отмечается, что молодой человек знал, кто такой Власов, и умышленно опубликовал его фотографию на сайте движения, приуроченного к годовщине Великой Победы.

При этом юноша был волонтером и его знакомые характеризовали его положительно.

По данным следствия, пермяк объяснил свой поступок тем, что пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".

Опубликованы кадры допроса лиц, пытавшихся осквернить акцию "Бессмертный полк" >>

По словам молодого человека, наказание он считает достаточным.

"Нужно думать, что делаешь, и проверять всю информацию", — заявим он журналистам после заседания.

Андрей Власов — советский военачальник, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацисткой Германии.

Решением суда он был признан изменником родины и казнен.

Теги:
нацизм, День Победы, 9 Мая, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк"



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