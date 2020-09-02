В РФ продолжаются испытания вакцины от COVID-19 — 25% добровольцев получат плацебо

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В России активно проводится пострегистрационная фаза испытаний препарата "Спутник V".

Для этого были привлечены 40 тысяч добровольцев старше 18 лет.

Однако четверть испытуемых (10 тысяч человек) получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов — плацебо.

Отмечается, что это будет сделано для получения более объективных данных исследования.

Ранее сообщалось, что вакцинация добровольцев от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в девяти-десяти клиниках.

Позднее перечень медучреждений планируется расширить до 20.

Напомним: 11 августа Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19.

Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода >>

Заявки на приобретение российской вакцины уже поступили из более чем 20 стран мира.

Между тем на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что вторая вакцина против COVID-19 появится в стране уже в сентябре.