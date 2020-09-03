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Заседание суда по делу М. Ефремова

"Я признаю свою вину": Михаил Ефремов выступил с заявлением

© Sputnik / Алексей Куденко
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После того как судья спросила, не против ли Ефремов приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской, он признал вину.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Актер Михаил Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием, что признает вину, передает корреспондент РИА Новости.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", - сказал Ефремов после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

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Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

Теги:
Суд, суд, Россия, Россия, Михаил Ефремов



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