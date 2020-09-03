Правящая в Таджикистане партия выдвинула Рахмона кандидатом в президенты

Кандидатуру Эмомали Рахмона единогласно поддержала вся одна тысяча делегатов съезда. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула своего председателя, действующего главу государства Эмомали Рахмона кандидатом президенты на предстоящие выборы 11 октября, передает корреспондент РИА Новости.

"Кандидатуру Рахмона единогласно поддержала вся 1 тысяча делегатов съезда. Президент страны участие в работе съезда не принимал, хотя был делегатом форума. В это время он участвовал в юбилейных торжествах, посвященных 25-летию Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Действующий глава государства ранее был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящие выборы Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи страны.

Шесть из семи партий в республике также определились со своими кандидатами, выдвинув своих лидеров: аграрии выдвинули Рустама Латифзода, Соцпартия - Абдухалима Гаффорова, Демпартия - Саидджафара Усмонзода, Партия экономических реформ - Рустама Рахматзода. Коммунисты выберут своего кандидата на съезде, который состоится 5 сентября.

Рахмон избран кандидатом в президенты от Федерации профсоюзов >>

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