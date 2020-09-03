15:28 03 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Эмомали Рахмон в Ташкенте

Правящая в Таджикистане партия выдвинула Рахмона кандидатом в президенты

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200903/14898743/Pravyaschaya-v-Tadzhikistane-partiya-vydvinula-Rakhmona-kandidatom-v-prezidenty.html

Кандидатуру Эмомали Рахмона единогласно поддержала вся одна тысяча делегатов съезда. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула своего председателя, действующего главу государства Эмомали Рахмона кандидатом президенты на предстоящие выборы 11 октября, передает корреспондент РИА Новости.

"Кандидатуру Рахмона единогласно поддержала вся 1 тысяча делегатов съезда. Президент страны участие в работе съезда не принимал, хотя был делегатом форума. В это время он участвовал в юбилейных торжествах, посвященных 25-летию Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Действующий глава государства ранее был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящие выборы Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи страны.

Шесть из семи партий в республике также определились со своими кандидатами, выдвинув своих лидеров: аграрии выдвинули Рустама Латифзода, Соцпартия - Абдухалима Гаффорова, Демпартия - Саидджафара Усмонзода, Партия экономических реформ - Рустама Рахматзода. Коммунисты выберут своего кандидата на съезде, который состоится 5 сентября.

Рахмон избран кандидатом в президенты от Федерации профсоюзов >>

Социал-демократическая партия Таджикистана решила не выставлять своего кандидата и бойкотировать президентские выборы.

Теги:
выборы, президент, Президент, Таджикистан, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Эмомали Рахмон



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Церемония возложения цветов в мемориальном комплексе Братские могилы
В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться