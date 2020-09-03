С кем нужно делиться своими мечтами, чтобы они сбылись - ответ ученых

По словам исследователей из Огайо, разговоры с равными, пусть и близкими людьми, ни к чему не приведут.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Ученые из Университета Огайо выяснили, что можно исполнить свои мечты, если рассказать об этом людям выше по статусу.

"Схема работает предельно просто: если про ваши планы услышит человек, которым вы восхищаетесь, то вы приложите больше усилий для достижения мечты", - говорится в сообщении.

Во время эксперимента ученые проанализировали карьерный рост людей и выяснили, что достижение целей связано с тем, делится ли человек своими планами с теми, кто занимает более высокое положение.

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Другой эксперимент проводили среди студентов: в течение семестра они должны были получить определенные оценки. В результате лучше всего с заданием справились те, кто поделился целями с уважаемыми людьми.

По словам исследователей, разговоры с равными, пусть и близкими людьми, ни к чему не приведут.