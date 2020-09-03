Пандемия повысит уровень бедности среди женщин — ПРООН

Согласно прогнозам специалистов, к 2021 году на 100 мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие менее чем на два доллара в день (крайняя бедность), будет приходиться 118 женщин, пребывающих в таких же условиях.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Пандемия коронавируса увеличит уровень бедности среди женщин и разрыв между слабым и сильным полом, которые живут в нужде. Об это свидетельствуют данные, опубликованные в докладе структуры "ООН-женщины" Программы развития ООН (ПРООН).

Ожидалось, что в период с 2019 по 2021 год уровень бедности среди женщин сократится на 2,7%, однако из-за пандемии COVID-19 и ее последствий, данный показатель может наоборот увеличиться на 9,1%.

Согласно прогнозам специалистов, к 2021 году на 100 мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие менее чем на два доллара в день (крайняя бедность), будет приходиться 118 женщин, пребывающих в таких же условиях. По мнению экспертов, к 2030 году этот разрыв увеличится до 121 женщины на 100 мужчин.

"Мы знаем, что женщины берут на себя большую часть обязанностей по уходу за членами семьи; они меньше зарабатывают, меньше экономят, у них, как правило, менее стабильная работа — в целом, женская занятость на 19% более подвержена риску, чем мужская", - объяснила глава структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука.

Помимо того, по словам экспертов, женщины работали в наиболее пострадавших от пандемии сферах деятельности — туризм, общественное питание и предоставление услуг по дому. В результате, они были более подвержены увольнениям и потере средств к существованию.

В докладе обозначено, что к 2021 году пандемия приведет к крайней бедности 96 миллионов человек, из них 47 миллионов — женщины и девочки.

"Более 100 миллионов женщин и девочек можно было бы спасти от бедности, если бы правительства реализовали комплексную стратегию, направленную на улучшение доступа к образованию и планированию семьи, справедливой и равной заработной плате, и увеличению социальных выплат", — заявил глава ПРООН Ахим Штайнер.

Он также отметил, что инвестиции в сокращении гендерного неравенства разумны и доступны. Это то, что правительства могут сделать для снижения уровня бедности во время пандемии.