Захарова — главе МИД Германии: "Берлин тормозит расследование дела Навального"

Ранее Хайко Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по ситуации с Навальным.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по делу Алексея Навального.

Напомним: ранее сегодня Маас в ультимативной форме пообещал "обсудить ответ с партнерами" Германии, если Россия не даст разъяснения и не приступит к расследования инцидента в ближайшие дни.

По словам Захаровой, пока у Москвы нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру. Она отметила, что запрос российской Генпрокуратуры немецким властям был сделан еще 27 августа, однако ответа до сих пор нет.

"Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами". Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?", — заявила дипломат.

Инцидент с Навальным

Алексея Навального доставили в больницу Омска 20 августа. Оппозиционеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву.

Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в биологических жидкостях Навального российские медики не нашли. Позже он был доставлен в берлинскую клинику "Шарите", где сейчас находится на ИВЛ.

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле и в МИД РФ сразу отреагировали на это сообщение и отметили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а вместо этого обратился сразу к ЕС и НАТО.

В тот же день, когда был госпитализирован Навальный, прокуратура и полиция начали проводить проверки.

В посольстве РФ в Берлине сказали, что намерены получить от Германии оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в помощи, но пока не получила никакой информации от германской стороны. Он также добавил, что в том случае, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто.

В Кремле также выразили готовность к сотрудничеству по данному делу.