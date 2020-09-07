В Минске неизвестные похитили лидера оппозиции Марию Колесникову

Сегодня появилась информация в СМИ о том, что политика утром неизвестные посадили в микроавтобус в центе Минска и увезли в неизвестном направлении.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова похищена неизвестными в центре Минска, об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Мы не можем связаться с Марией (Колесниковой). Она не входит на связь", - сообщил Sputnik в понедельник член Координационного совета Максим Знак.

По его словам, сегодня появилась информация в СМИ о том, что политика утром неизвестные посадили в микроавтобус в центе Минска и увезли в неизвестном направлении.

Также он пояснил, что у нее на данный момент недоступен телефон. Помимо Марии Колесниковой, на связь не выходят Иван Кравцов и Антон Родненков.

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Напомним, после выборов президента Беларуси массовые протесты в стране продолжаются 29 дней. Уже четвертое воскресенье подряд в Минске и регионах страны проходят массовые марши протеста против действующей власти и насилия силовиков.