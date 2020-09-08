Ученые выяснили, в каком возрасте люди несчастнее всего

По итогам опроса, исследователи составили график в виде U-образной кривой, на котором самыми счастливыми оказались молодые люди и люди преклонного возраста.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Американские ученые выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя несчастнее всего, пишет Bloomberg.

Группа исследователей из Дартмутского колледжа в США под руководством Дэвида Бланчфлауэра пришла к выводу, что возраст, когда ты чувствуешь себя более несчастным, - 47 лет.

Ученые опросили представителей 132 стран разного возраста о том, когда они чувствуют себя счастливыми. По итогам опроса, исследователи составили график в виде U-образной кривой, на котором самыми счастливыми оказались молодые люди и люди преклонного возраста.

"Пик несчастья для большинства граждан развитых стран наступает в 47,2 года, что подтверждает теорию о кризисе среднего возраста. Для жителей развивающихся стран показатель немного отличается: там самыми несчастными себя чувствуют в среднем в 43 года", - говорится в сообщении.

Также ученые пришли к выводу, что кризис среднего возраста обычно заканчивается около 60 лет. При этом уровень счастья как правило не зависит от состояния организма, а не социальных и политических условий.