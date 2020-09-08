14:02 08 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Мужчина на диване

Ученые выяснили, в каком возрасте люди несчастнее всего

© CC0 / Unspalash / Nik Shuliahin
В мире
Получить короткую ссылку
104 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/08/14929727.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200908/14928172/Uchenye-vyyasnili-v-kakom-vozraste-lyudi-neschastnee-vsego.html

По итогам опроса, исследователи составили график в виде U-образной кривой, на котором самыми счастливыми оказались молодые люди и люди преклонного возраста.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Американские ученые выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя несчастнее всего, пишет Bloomberg.

Группа исследователей из Дартмутского колледжа в США под руководством Дэвида Бланчфлауэра пришла к выводу, что возраст, когда ты чувствуешь себя более несчастным, - 47 лет.

Ученые опросили представителей 132 стран разного возраста о том, когда они чувствуют себя счастливыми. По итогам опроса, исследователи составили график в виде U-образной кривой, на котором самыми счастливыми оказались молодые люди и люди преклонного возраста.

"Пик несчастья для большинства граждан развитых стран наступает в 47,2 года, что подтверждает теорию о кризисе среднего возраста. Для жителей развивающихся стран показатель немного отличается: там самыми несчастными себя чувствуют в среднем в 43 года", - говорится в сообщении.

Также ученые пришли к выводу, что кризис среднего возраста обычно заканчивается около 60 лет. При этом уровень счастья как правило не зависит от состояния организма, а не социальных и политических условий.

Теги:
ученые, Ученые, счастье, пенсионный возраст, люди



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маски, платья и стразы: лучшие образы Венецианского кинофестиваля-2020
На Японию обрушился сильнейший за последние 50 лет супертайфун — видео
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться