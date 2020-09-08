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В России предложили сделать выходным 31 декабря

Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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В Минтруде уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. 

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

"В частности, было предложено сделать 31 декабря 2020 года - выходным днем. Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении.

Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан.

Также в Минтруде уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. 

Напомним, в 2019 году власти некоторых регионов решили сделать 31 декабря, которое выпало на вторник, нерабочим. Об этом объявили, в частности, в Ленинградской, Свердловской, Волгоградской областях, Еврейском автономном округе и Татарстане.

Теги:
Россия, Россия, праздничные дни, праздник, выходные



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