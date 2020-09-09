В России стали массово отказываться от пластиковых карт

Одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В России начали отказываться от депозитных и кредитных карт, сообщает РИА Новости.

"За II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель", - говорится в информации.

Количество пластиковых карт в обращении за этот период сократилось на 2,3% или на 4,5 млн единиц. В итоге объем банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшился до 190,3 млн.

Абсолютно все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.

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Однако это не единственная причина. Среди других ограничительных факторов - насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".

В последний раз подобное наблюдалось в 2015 году, когда использование банковских карт в России в I квартале снизилось на 4 млн единиц.