Тимати и Анастасия Решетова расстались

Модель опубликовала пост, в котором призналась, что они с рэпером расстались после 6 лет отношений.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. После многочисленных слухов о расставании Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой, девушка сделала официальное заявление в Instagram.

Модель опубликовала пост, в котором призналась, что они с рэпером расстались после 6 лет отношений.

"Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 11 Сен 2020 в 12:53 PDT

К слову, первые подозрения появились у поклонников, когда в конце июля Анастасия вдвоем с сыном улетела отдыхать к отцу Тимати во Францию, а Тимати отправился в отпуск вместе с мамой Симоной и дочерью Алисой в Грецию.

Сейчас многие думают, что их брак разрушил карантин.

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Напомним, о романе Анастасии Решетовой и Тимати стало известно в 2015 году, вскоре после расставания музыканта с моделью и матерью его дочери Алисы Аленой Шишковой. Уже летом прошлого года выяснилось, что Решетова ждет ребенка, а в октябре у пары родился сын, которого они назвали Ратмир.