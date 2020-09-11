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Проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Узбекистан
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В Минтрансе также предлагают стимулировать население ездить на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Министерство транспорта России может сделать к 2025 году проезд в общественном транспорте абсолютно бесплатным, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Документ предполагает внедрение механизма "пользователь платит" с 2025-го — за проезд на личном автомобиле по дорогам регионального значения, а к 2035 году — для "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.

По мнению авторов проекта, такой шаг позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать ее использование перевозчиками и населением.

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В Минтрансе также предлагают стимулировать население ездить на велосипедах, самокатах и других видах немоторизированного транспорта на территориях населенных пунктов. В районах массовой застройки также планируется активно развивать внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Теги:
цены, транспорт, общественный транспорт, Москва, Москва, Россия, Россия



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