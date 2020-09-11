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Встреча Лукашенко и Путина пройдет 14 сентября

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Sputnik Узбекистан
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Известно, что по итогам переговоров не планируется подписания каких-либо документов или же пресс-конференции.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Москву состоится 14 сентября, сообщает Sputnik Беларусь.

В этот же день он встретится с президентом России Владимиром Путиным. 

"Да, визит Лукашенко действительно состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, по итогам переговоров не планируется подписания каких-либо документов или же пресс-конференции.

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Напомним, о возможной встрече глав государств стало известно на этой неделе. Как сообщил 9 сентября Песков, на встрече президентов будут обсуждаться традиционные темы - торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, поставками нефти, нефтепродуктов, газа, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства.

Теги:
политика, Встреча, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Путин, Россия, Россия, Беларусь



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