Встреча Лукашенко и Путина пройдет 14 сентября

Известно, что по итогам переговоров не планируется подписания каких-либо документов или же пресс-конференции.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Москву состоится 14 сентября, сообщает Sputnik Беларусь.

В этот же день он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, по итогам переговоров не планируется подписания каких-либо документов или же пресс-конференции.

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Напомним, о возможной встрече глав государств стало известно на этой неделе. Как сообщил 9 сентября Песков, на встрече президентов будут обсуждаться традиционные темы - торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, поставками нефти, нефтепродуктов, газа, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства.