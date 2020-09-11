Нежданный гость: в Москве рабочий провалился сквозь крышу в квартиру женщины

Женщина, проживающая в квартире, а также мужчина, производивший работы на крыше, в результате инцидента серьезных травм не получили.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Москве рабочий провалился сквозь крышу и упал на женщину в ее квартире, сообщает РИА Новости.

"Сегодня днем в ходе ремонта кровли дома в Печатниковом переулке Москвы произошло частичное обрушение потолка. Женщина, проживающая в квартире, а также мужчина, производивший работы на крыше, в результате инцидента серьезных травм не получили. Они осмотрены врачами, от госпитализации отказались", - говорится в информации.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Напомним, в августе трое рабочих погибли при падении с новостройки на западе Москвы. Это произошло при проведении работ в новостройке на улице Рябиновая. Рабочие упали со строительной балки.