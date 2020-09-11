Осенью в Крым: викторина поможет отдохнуть на полуострове бесплатно

Победителей международной интернет-викторины "Крым в истории Русского мира" ждет семидневный отдых на двоих и другие ценные призы – главное знать историю полуострова.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В этом году уже в четвертый раз на платформе официального сайта знаюкрым.рф под патронажем правительства Республики Крым и постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ будет проведена викторина под названием "Крым в истории русского мира". Главная цель конкурса - популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма как субъекта Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Конкурс будет состоять из 20 вопросов и одного творческого задания – эссе на одну из выбранных тем:

• "Почему Президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?";

• "Русский мир" – что это понятие значит для меня?";

• "Крым – "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада";

• "В чем, на Ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?";

• "Прекрасны вы, берега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов".

Главный приз викторины – путевка для двоих человек на отдых в Крыму на неделю, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения наиболее значимых культурных, исторических, архитектурных, и природных объектов полуострова.

Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя. Помимо торжественной церемонии награждения, лауреаты дадут пресс-конференцию, во время которой поделятся своими впечатлениями от конкурса и посещения Крыма.

Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями викторины, будут награждены памятными подарками.