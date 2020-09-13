В России объявили конкурс на новое использование Мавзолея Ленина

Подать заявку можно до 19 октября, итоги конкурса планируется подвести 13 ноября. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Союз архитекторов РФ объявил Всероссийский конкурс на лучшую идею по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина.

Напомним, что он расположен на Красной площади в Москве.

"Цель конкурса – создать банк идей по ре-использованию Мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века. С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий Мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной", — говорится на сайте организаторов.

К участию в конкурсе приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры не только из России, но и со всего пространства СНГ.

Им предлагается "разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея Ленина в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади".

Другие идеи также приветствуются.

© Sputnik / Евгений Одиноков Мавзолей открылся для посетителей

Мавзолей Ленина был построен в 1929–1930-х годах по проекту архитектора Алексея Щусева. Здание облицовано красным гранитом, черным и серым лабрадором. Внутри него находятся вестибюль, траурный зал и две лестницы.